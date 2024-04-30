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Nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bu cuma günü açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları öncesinde enflasyon beklenti anketi sonuçlandı.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verisine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 69,87'ye çıkacağı hesaplandı.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu. Tüketici fiyatları son olarak martta aylık bazda yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

2024 yılında aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler ise şöyle listelendi:

 

Etiketler nisan ayı enflasyonu enflasyon tüik türkiye istatistik kurumu nisan ayı nisan TÜFE ÜFE
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