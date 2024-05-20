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Erdoğan duyurdu: 1 günlük yas ilan edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantısın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

"Gençlerimiz için koşturmaya devam ediyoruz. Komşulardan hükümet ve devlet başkanlarını ülkemizde ağırladık. Kuveyt Emiri ile ilişkilerimizdeki 60. yılını manasıyla yaşadık. İşbirliğimizi bir adım öteye taşıdık. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.

"YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR"

Türk demokrasisi yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneği ile hesaplaşmasını tamamlamalıdır. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değil. 85 milyon olarak yeni yüzyılda, yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Yamalı bohçaya dönüşen 82 Anayasasıyla ağır aksak bugünlere gelebildik. Yeni bir anayasaya ihtiyaç var.

"SİHA'DA DÜNYADA İLK ÜÇ ÜLKE ARASINDAYIZ"

Türkiye'nin tarih yazdığı alanların başında hiç kuşkusuz savunma sanayi vardır. 2002 yılanda yüzde 80 dışarı bağımlıyken, bugün neredeyse tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılıyoruz.

Geçen sene 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü ihraç ettik. SİHA teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasındayız. 50'den fazla ülke Türk şirketlerinin ürettiği İHA'ları kullanıyor. Sadece askeri alanlarda değil tabii afetlerde de İHA'lar önemli rol oynuyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar akıncı TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif rol üstlendi. Zorlu hava şartlarına rağmen 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaparak, toplam 2 bin 100 km'lik uçuş gerçekleştirdi.

Savunma sanayimizin belirli çevreler tarafından ülkemizi hedefe konulduğunu biliyoruz. Tüm itibar suikastlarına rağmen özveriyle çalışan şirketlerimize teşekkür ediyorum. Deniz Kurdu 2 tatbikatında, savunma kabiliyetimizi bir kez daha izleme fırsatı bulduk. Donanmamız Mavi Vatan'ın savunulmasının yanı sıra küresel barışa da katkı sunuyor. Tüm komutanlarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyorum."

Etiketler kabine toplantısı cumhurbaşkanlığı kabinesi
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