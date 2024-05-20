Beşiktaş'tan kiralık gitmişti... Ünlü futbolcuya silahlı saldırı

Beşiktaş'a sezon başında katılan ve ara transfer döneminde Marsilya'ya kiralık olarak giden Jean Onana ölümden döndü.

Europe 1'in haberine göre, Fransız futbolcunun Pazar gecesi 04.00 sularında araba hırsızlarının saldırısına maruz kaldığı öne sürüldü.

Suçluların arabayı çalmay

Geçmiş Olsun Jean Onana



Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana’nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana’ya geçmiş… pic.twitter.com/iNzWAbCQGU