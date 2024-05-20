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Beşiktaş'tan kiralık gitmişti... Ünlü futbolcuya silahlı saldırı

Beşiktaş'tan kiralık gitmişti... Ünlü futbolcuya silahlı saldırı
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Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiralık olarak gönderdiği futbolcusu Jean Onana, araba hırsızlarının silahlı saldırısına uğradı. Onana saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Beşiktaş'a sezon başında katılan ve ara transfer döneminde Marsilya'ya kiralık olarak giden Jean Onana ölümden döndü.

Europe 1'in haberine göre, Fransız futbolcunun Pazar gecesi 04.00 sularında araba hırsızlarının saldırısına maruz kaldığı öne sürüldü.

Suçluların arabayı çalmay

ı başaramadıkları ancak ateşli silah kullandıkları kaydedildi.

Araçlarında çok sayıda kurşun deliği bulunduğu kaydedilirken, Jean Onana ve takım arkadaşı Moumbagna'nın yaralanmadığı bildirildi.

Araba hırsızlarının olay yerinden hızlıca kaçtığı ve emniyet güçleri tarafından arandığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş Kulübü, resmi Twitter/X hesabından yaptığı paylaşımda Jean Onana'ya geçmiş olsun mesajını iletti.

Siyah-beyazlıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Geçmiş Olsun Jean Onana

Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana’nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

 

 

Etiketler marsilya futbolcu silahlı saldırı Jean Onana
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