KYK yurdunda sır ölüm: Yatağında ölü bulundu

Bartın'da KYK yurdunda kalan üniversite öğrencisi genç kız, yatağında ölü bulundu.

Olay, Bartın-Zonguldak yolu üzerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İ.E. (24), iddiaya göre; gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi. E., 1 adet ağrı kesici hap içtikten sonra uyudu. Yurttaki oda arkadaşları, sabah saatlerinde E.'yi uyandırmak istedi. İ. uyanmayınca oda arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede İ.E.'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İ.E.'nin otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.

Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA