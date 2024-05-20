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İYİ Partili belediyeden sığınmacıların su ve nikah ücretlerine zam

İYİ Partili belediyeden sığınmacıların su ve nikah ücretlerine zam
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İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte yaşayan sığınmacılar için su tarifesi ve nikah işlemi ücretlerine zam yapacaklarını bildirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, belediyenin toplantı salonunda kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yerel seçimlerin gerçekleştirildiği 31 Mart'tan itibaren kent için çalıştıklarını dile getiren Arı, sığınmacıların Nevşehir'den gitmelerini istediğini belirtti.

"NİKAH ÜCRETİ 15 BİN LİRA, BOL BOL EVLENEBİLİRLER"

Sığınmacıların su tarifesi ile resmi nikah işlemi ücretlerine zam yapacaklarını bildiren Arı, "Suyu çok israf ediyoruz. Bölgede en çok su sıkıntısı yaşayabilecek şehir Nevşehir, (Sığınmacıların su ücretleri) yüzde 250-300 zam yapacağız. Nikah ücreti 750 lira, onu da 15 bin lira yapıyoruz. Bol bol evlenebilirler. Bu şehirde bu konulardan dolayı huzursuz olan varsa başka şehre gidebilir." dedi.

"YÜZDE 53 BANA BUNUN İÇİN OY VERDİ"

Ruhsatsız iş yerlerini kapatacaklarını vurgulayan Arı, "Yabancı kimseye de ruhsat vermiyorum. Yüzde 53 bana bunun için oy verdi. Biz gereğini hep beraber yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

 Arı, Nevşehir'in daha yaşanılabilir bir şehir haline getirilmesi amacıyla kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirileceğini, bu kapsamda Karasoku Mahallesi ve çevresindeki hak sahiplerinin yüzde 87'si ile anlaşma sağlandığını, diğerleri ile de görüşmelerin sürdüğünü söyledi.


Kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'in turizmden hak ettiği payı almasının, kent halkı ve esnafına olumlu yönde faydalar sunacağının bilincinde olduklarını dile getiren Arı, bu alanda yerli ve yabancı turist yoğunluğunun oluşması amacıyla projeler hazırladıklarını anlattı.

Toplantı, gazetecilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. 

Etiketler sığınmacı iyi parti belediye zam
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