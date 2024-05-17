UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA, Galatasaray'a, Fenerbahçe derbisi öncesinde ödenmemiş borçları nedeniyle 30 bin euro para cezası verdiğini duyurdu.

UEFA, yıllık yaptığı raporlamaların sonucunu tüm dünyayla paylaştı ve birçok kulübe sırasıyla ceza verildi. Adana Demirspor'u da Avrupa Kupaları'ndan bir yıl men eden UEFA, Galatasaray'a 30 bin euro para cezası verdi.

İşte UEFA'nın resmi sitesinde yer alan o açıklama:

"CFCB Birinci Dairesi kararına itiraz etmeyen 11 kulübe, vadesi geçmiş borçları olduğu ve/veya borç bilgilerini yanlış bildirdikleri gerekçesiyle Galatasaray'a 30 bin euroluk para cezası verildi."