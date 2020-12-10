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  3. 10 Aralık 2020 18:17

Tayvan'da 6.7 büyüklüğünde deprem

ayvan’da Richter ölçeğine göre 6.7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Tayvan'da 6.7 büyüklüğünde deprem
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İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Tayvan’ın kuzeyindeki Yilan kenti yakınlarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 77 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

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