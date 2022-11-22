Terör örgütünden Azez’e roketli saldırı: 5 ölü
PKK’nın Suriye’nin Azez kentine düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Terör örgütü PKK’nın Suriye’nin Halep kenti kırsalında yer alan Azez’e düzenlediği roketli saldırıda can kaybı arttı. Kent merkezinin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 1 çocuk bulunuyor.
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