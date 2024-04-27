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TikTok fenomeni cinayete kurban gitti

TikTok fenomeni cinayete kurban gitti
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TikTok fenomeni olan Iraklı Om Fahad, dün Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.

Irak İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu” ifadelerini kullandı. Bakanlık, yerel medyaya yansıyan ‘failin gözaltına alındığı’ haberlerin doğru olmadığını belirterek soruşturmanın halen devam etmekte olduğu ifade etti.

IRAKLI BARBİE OLARAK ANILIYORDU

Görgü tanıkları, Om Fahad’ın evinin önünde aracının içindeyken motosikletli bir kişi tarafından ateşli silahla öldürüldüğünü belirtti. Fahad, geçen yıl ‘genel ahlaka’ uygun olmayan videolar paylaştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel basın, Om Fahad’ın başka bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu vurguladı. Dalia Naeem, geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle Iraklı Barbie olarak adlandırılıyordu.

TikTok fenomeni olan Iraklı Om Fahad, dün Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.

DHA

Etiketler TikTok fenomeni om fahad cinayet
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