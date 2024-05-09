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Kızına şantaj yaptığı için öldürmüş

Kızına şantaj yaptığı için öldürmüş
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Adana'da sokakta tartıştığı A.D.'yi (19), av tüfeğiyle öldüren M.A. (54) tutuklandı. A.'nın, kızı İ.A.'nın erkek arkadaşından ayrılmak istemesi üzerine ''Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim'' diyerek şantaj yapması üzerine cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Olay, 7 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. İ.A., aynı mahallede oturan sevgilisi A.D.den bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Çift arasında başlayan husumet nedeniyle çıkan kavgada İ.A.’nın babası M.A., evden aldığı av tüfeğiyle D.’ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan D. yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A. ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu.

Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine D.’nin, durumu kabullenemeyip, “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim” diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. İ.A.’nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası M.A.’in, D. ile görüşerek, kızını rahat bırakmasını istediği belirtildi. D.’nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen M.A., ifadesinde, “Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA

Etiketler adana cinayet şantaj elimde fotoğrafların var
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