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Ukrayna'da TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

TRT Haber ekibi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta çatışmanın ortasında kaldı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısında 8. gün geride kalırken sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor.

TRT Haber ekibi, Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Ukrayna topçu birlikleri ile Rus birlikleri arasındaki çatışma anlarını anbean görüntüledi.

TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk çatışma anlarını şöyle anlattı:

Topçu birlikleri an itibariyle Kiev yakınlarında obüs atışı yapıyor. Şu an mahsur kaldık ve başka saklanacak hiçbir yerimiz yok. Hareket edebilecek hiçbir şey yok. Ukrayna topçu birlikleri art arda atış gerçekleştiriyor.

'RUS TANKLARI KİEV'E YAKLAŞIYOR'

Rus tankları Kiev'e yaklaşıyor. Şu anda büyük bir patlama oldu. Çok fazla zaman harcamamamız lazım. İşte Rus tankları. Vurulmuş Rus tanklarını görüyorsunuz.

Bu tank vurulunca diğerleri de ya püskürtüldü, ya da geri kaçmak zorunda kaldılar. Bir patlama daha. Her yer patlıyor. 3-4 km ileride patlatılmış bir köprü var. Rus zırhlı birlikleri köprüyü geçtikten sonra biraz ilerleyebilmişler.

Buraya gelirken çok zorluk yaşadık. Her yerde kontrol noktaları var. Askerler var. Artık gönüllü siviller değil askerleri görüyoruz.

Etiketler ukrayna trt haber sıcak çatışma rusya
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