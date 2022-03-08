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Ukrayna'dan Polonya'ya sığınan sivil sayısı belli oldu

Ukrayna'dan Polonya'ya sığınan sivil sayısı belli oldu

Polonya’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Trzeciak, 7 mart itibariyla 1 milyon 67 bin kişinin Ukrayna’dan Polonya sınırına geçtiğini, bunlardan bin 271’nin Türk vatandaşı olduğunu belirtti.

Maslahatgüzar Trzeciak, Rusya-Ukrayna savaşında Polonya’nın tutumunu ve sınırda yaşanan hareketliliği İHA muhabirine değerlendirdi. Ukrayna’da yaşanan olağanüstü durumda, Polonya’nın ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini söyleyen Trzeciak, “Polonya, Rus saldırganlığı nedeniyle Ukrayna’dan kaçan herkesi milliyeti, ırkı veya dini ne olursa olsun kabul ediyor. Ukrayna’dan silahlı çatışmadan kaçan tüm kişiler, sınırda, Polonya’da kaldıkları süre boyunca, yemek, tıbbi bakım ve dinlenme yeri hakkında bilgi alıyorlar. Polonya ayrıca ücretsiz tıbbi bakım ve sağlık hizmetlerine erişim sağlıyor” dedi. İnsanlığa ve evrensel değerlere inandıklarını kaydeden Trzeciak, savaştan kaçan herkesin Polonya’da güvenli bir sığınak bulabileceğini söyledi.

07 Mart sabahı itibarıyla 1 milyon 67 bin kişinin Rusya’nın işgalinden kaçarak Ukrayna-Polonya sınırını geçtiğini söyleyen Trzeciak, “İnsanlar sürekli geliyor ve dalga azalmıyor. 6 Mart’ta 142 binden fazla kişi Polonya’ya kaçtı. Hepsi hoş karşılandı ve hepsi yardım aldı. 6 Mart itibarıyla bin 271 Türk vatandaşı da Polonya sınırına geçti” diye konuştu.

İHA

Etiketler ukrayna polonya sığınmacı
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