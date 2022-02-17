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Ukrayna'dan Rusya'ya mesaj: Tüm formatlarda görüşmeye hazırız

Ukrayna'dan Rusya'ya mesaj: Tüm formatlarda görüşmeye hazırız

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Kiev yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya ile tüm formatlarda görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kyslytsya, Rusya'nın gerginliği artırması durumunda Ukrayna'nın kendisini savunacağını ifade etti.

"BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER İSTİYORUZ"
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki etnik Rus vatandaşlarının "soykırıma uğradığı" iddialarının "uydurma ve sorumsuzca yapılmış" açıklamalar olduğunu belirten Kyslytsya, Ukrayna'nın barışçıl bir çözüm istediğini söyledi.

Rusya'nın doğrudan görüşmeler için ön koşullar sunduğunu söyleyen Kyslytsya, "Biz liderler seviyesi dahil tüm formatlarda görüşmeye hazırız." dedi. (AA)

Etiketler UKRAYNA MESAJ
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