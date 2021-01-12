Ünlü milyarder Sheldon Adelson hayatını kaybeti

The Venetian ve The Palazzo gibi otellerin sahibi olan Las Vegas Sands'in Başkanı ve CEO'su Sheldon Adelson, lenfoma ile mücadelesini kaybetti ve eşi vefat ettiğini duyurdu.

1988'deki kuruluşundan itibaren dünyanın en büyük oyun şirketi olan Las Vegas Sands Corp.'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yapan Adelson, 7 Ocak'tan beri sağlık sorunları sebebiyle izinliydi.

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Eşi Dr. Miriam Adelson ile birlikte tıbbi araştırmalar, özel bir okul, uyuşturucu rehabilitasyon klinikleri gibi birçok hayır işine imza atan ünlü yatırımcının 2020 kaybı 5 milyar dolar ve net serveti 35.1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Yüzde 82 azalan üçüncü çeyrek hisselerine karşı aşı haberleri sonrası şirketin hisselerinde yüzde 18 artış yaşanmıştı.