2 kilometrelik ''bedava'' kuyruğu görenleri şaşırttı
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi'nin her yıl dağıttığı domates fideleri bu yıl da yoğun ilgi gördü. Fide almak isteyen vatandaşlar 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Kocasinan Belediyesi tarafından vatandaşlara domates fidesi dağıtıldı. Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşen organik domates fidesi dağıtım etkinliğine, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde oluşan kuyruğun sonu görülmezken, sıraya giren vatandaşlar domates fidesi alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın da bizzat katılıp vatandaşlarla sohbet ettiği etkinlikte üç ayrı noktada eş zamanlı olarak 12 bin 250 paket olmak üzere toplam 550 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı.
Vatandaşların domates fidelerinden elde edilecek ürünleri sağlıklı günlerde tüketmeleri temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yerli tohumlardan yetişen ürünlerin hem toplumun hem de gelecek nesillerin sağlığını koruma açısından çok değerli olduğunu söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, genetiği değiştirilmemiş domates fidelerini organik sebze meyve üretimini ve tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla dağıttıklarını ifade etti.