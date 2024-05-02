2 kilometrelik ''bedava'' kuyruğu görenleri şaşırttı

Kocasinan Belediyesi tarafından vatandaşlara domates fidesi dağıtıldı. Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşen organik domates fidesi dağıtım etkinliğine, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde oluşan kuyruğun sonu görülmezken, sıraya giren vatandaşlar domates fidesi alabilmek için birbirleriyle yarıştı.