Dolar ve Euro durdu, altın yükselişe geçti

Haftanın son işlem gününde başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri devam ederken altın fiyatlarında dikkat çeken bir hareketlilik var. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni başta olmak üzere Türk Lirası karşısında zirveye demir atan dövizin rekor seviyelerdeki yatay seyri tüm hızıyla sürerken, "güvenli liman" altında ise yükseliş yeniden başladı.

Özellikle ABD Merkez Bankası FED Başkanı Powell'dan faiz politikasına ilişkin olarak gelen "Bir sonraki hamlenin bir faiz artışı olacağını düşünmüyorum. Politika faizini olduğu yerde tutmamız daha muhtemel" açıklaması ve ardından açıklanan ABD enflasyon rakamları altının ateşini yükseltti.

Haftanın son işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Yıl sonu Dolar/TL beklentisi 38.78 TL'ye, enflasyon beklentisi ise yüzde 43.64 seviyesine geriledi.

Haftanın son işlem gününde piyasalardaki son durum ise şöyle:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,25 TL'den başlayan Dolar 32,28 TL'den,

35,06 TL'den başlayan Euro 35,10 TL'den,

40,86 TL'den başlayan Sterlin 40,92 TL'den,

20,73 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,74 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,20 TL'den, Euro 35,09 TL'den, Sterlin 40,84 TL'den, Japon Yeni ise 20,79 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 381 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 384 Dolar'dan,

2 bin 467 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 476 TL'den,

4 bin 40 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 40 TL'den,

16 bin 627 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 627 TL'den,

30,74 TL'den başlayan Gümüş ise 30,93 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 371 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 458 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 40 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 627 TL'den, Gümüş ise 30,56 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 65 bin 483 Dolar'dan başlayan Bitcoin 66 bin 202 Dolar'dan,

2 bin 942 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 28 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,35 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,43 Dolar'dan işlem görüyor.