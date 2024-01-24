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Vatikan'da cinsel istismar rezaletine hapis cezası

Vatikan'da cinsel istismar rezaletine hapis cezası
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Vatikan'da cinsel istismar suçundan yargılanan bir rahip, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vatikan'ın resmi yayın organı VaticanNews'ta yer alan habere göre, Vatikan Temyiz Mahkemesi, 2008-2009 yıllarında, Katolik Kilisesi'ne bağlı okulda bir çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan ve 2021'de delil yetersizliğinden beraat eden rahip Gabriele Martinelli'nin davasını mağdur tarafın itirazı üzerine yeniden ele aldı.

Temyiz mahkemesi, Martinelli hakkındaki beraat kararını bozarak, 31 yaşındaki rahibin suçlu olduğuna hükmetti.

Martinelli'ye 2 yıl 6 ay hapis ve 1000 avro para cezası verilirken, temyiz mahkemesi, istismar mağduru tarafın tazminat talebini ise kabul etmedi.

İlk derece mahkemesinde rahip Martinelli’ye yardım ve yataklıktan suçlanan ve beraat eden bir diğer rahip Enrico Radice'nin de durumunun incelendiği kaydedildi.

Diğer yandan, İtalyan basını da Roma Cumhuriyet Başsavcılığının da söz konusu iki rahibe yönelik benzer suçlamalarda bulunduğunu yazdı.

Kilise'deki cinsel istismar hadiseleri, Katolik Kilisesi'nin başını ağrıtan konulardan olmaya devam ediyor.

AA

Etiketler vatikan cinsel istismar rahip
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