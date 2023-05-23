Yağmurdan kaçarken ölüme koştular; 6 ölü var!

Tayland'daki bir okulda, yağmurdan kaçan öğrencilerin sığındığı yapının çatısının çökmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'ın Phichit bölgesinin afet önleme ve halkla ilişkiler biriminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede şiddetli yağışlar ile fırtınanın etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Phichit'teki Wat Nern Por İlkokulu öğrencilerinin, yağmurdan korunmak amacıyla okulun aktivite merkezine sığındığı aktarıldı.

Fırtınanın etkisiyle merkezin metal çatısının çökmesi sonucu 4 öğrenci, bir veli ve temizlik personelinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 18 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.



Tayland'ın meteoroloji birimi bu hafta ülkenin kuzey kesimlerinde yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu.