Yerli SİHA'ya bir talip daha çıktı: ''8 adet sipariş verdiler''

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Bu gelişmenin ardından Rus basını; BAE'nin 8 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş ettiğini yazdı.

BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Kasım ayının son haftasında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında iki ülke arasında 10 milyar dolarlık anlaşmaya imza atıldı.

RUS MEDYASI: BAE TÜRKİYE'DEN 8 ADET SİHA ALACAK

Rus medyası, ziyaret sonrası dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ruslar, BAE'nin Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 SİHA siparişi verdiğini yazdı.

HANGİ ALANLARDA ANLAŞMA İMZALANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsıyor.