Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit

Yunanistan'ın Türk F-16'larına yönelik tacizi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bir gece ansızın gelebiliriz'' sözlerine yanıt veren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ''Yunan ordusunun kabiliyetlerini biliyorlar. Türkiye ile savaş olursa, onlar için felaket olacak bir cevap alırlar. Türkiye, adaları tehdit ediyor'' dedi.

Yunanistan son dönemde Türk F-16'larını taciz ederek Ege'de tansiyonun tavan yapmasına neden olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi bir rest geldi.

ERDOĞAN'IN RESTİNE RAĞMEN AKILLANMIYORLAR

Teknofest etkinliğinde yaptığı konuşmada tacizlerini iyiden iyiye artıran Atina'ya sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var; İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak, ilerlemesini engelleyenlerin bir yerlere fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah hep birlikte bunlara fırsat vermeyeceğiz. Vereceğimiz mücadele zorlu olacaktır ama sonunda ortaya çıkacak başarının getireceği huzurun, mutluluğun, refahın tarifi mümkün değildir" ifadelerini kullanmıştı.

MİÇOTAKİS'TEN BİR SKANDAL TEHDİT DAHA

Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'da günlerdir gündemden düşmezken Atina yönetimi ise provokatif hareketlerinden vazgeçmemekte kararlı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Erdoğan'ın sözlerine yönelik skandal ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE, YUNAN ORDUSUNUN KABİLİYETLERİNİ BİLİYOR"

Sözlerine Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş olacağına inanmadığını ifade ederek başlayan Miçotakis akabinde skandal ifadeler kullandı. Yunanistan Başbakanı, "Ordumuzun kabiliyetlerini biliyorlar. Türkiye ile savaş olursa, onlar için felaket olacak bir cevap alırlar. Türkiye adaları tehdit ediyor" diye konuştu.