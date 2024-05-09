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Sevan Nişanyan'dan okul müdürü cinayeti için skandal sözler

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Yazar Sevan Nişanyan, İstanbul'da Irak asıllı bir öğrencinin okul müdürünü öldürmesiyle ilgili skandal ifadeler kullandı. ''Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir'' diyen Nişanyan, Atatürk'e de hakaret etti.

İstanbul Eyüpsultan'daki bir lisede okul mdürü İ.O.'nun eski öğrencisi tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, yazar Sevan Nişanyan skandal bir paylaşımda bulundu. Öğretmenini katleden öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret eden Nişanyan, "Genç bir insanın hayatını bilerek ve isteyerek kaydıran birinin orantılı şekilde cezalandırılması doğrudur. Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir. Öldürülen kişiyi tanımam etmem. Ama arkasına aldığı posteri iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

IRAK ASILLI ÖĞRENCİ, OKUL MÜDÜRÜNÜ ÖLDÜRDÜ

İstanbul Eyüpsultan'da Y.K. isimli Irak asıllı öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İ.O.'yu silahla vurarak öldürdü. Öğrenci nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar Sevan Nişanyan, İstanbul'da Irak asıllı bir öğrencinin okul müdürünü öldürmesiyle ilgili skandal ifadeler kullandı. ''Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir'' diyen Nişanyan, Atatürk'e de hakaret etti.

SEVAN NİŞANYAN'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Olay Türkiye'nin yüreğini yakarken yazar Sevan Nişanyan'dan skandal bir paylaşım geldi. Öğretmenini vuran öğrenciyi savunan Nişanyan, öldürmenin bir yöntem olabileceğini iddia etti.

"BAZI KOŞULLARDA ÖLDÜRMEK BİR YÖNTEM OLABİLİR"

Öğretmenlere ve ulu önderimiz Atatürk'e de resmi üzerinden hakaret eden Nişanyan sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "Genç bir insanın hayatını bilerek ve isteyerek kaydıran birinin orantılı şekilde cezalandırılması doğrudur. Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir.

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Etiketler Sevan Nişanyan istanbul okul müdürü cinayeti
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