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Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı

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Edirne’de sosyal medya hesabı üzerinden Hindistan uyruklu kişiyi iş vaadiyle kandırarak kaçıran 3’ü Pakistanlı toplam 4 şüpheli tutuklandı. Eve hapsedilen ve işkenceye maruz kalan Hindistan vatandaşı ise kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’ye iş bulup çalışmak için gelen Hindistan uyruklu A.K.R., 3 Pakistan uyruklu şüpheli şahıs tarafından iş vermek vaadiyle kandırıldı. 3 Pakistan uyruklu şüpheli İstanbul’da bulunan Hindistan vatandaşı A.K.R’yi iş vermek vaadiyle kandırarak Edirne’ye gelmesini istedi.

Edirne’ye gelen Hindistan vatandaşı A.K.R., sosyal medya hesabı üzerinden ulaştığı 3 Pakistanlı şüpheli tarafından kaçırılarak alıkonuldu. Daha sonra Pakistanlı şüpheliler, Hindistan vatandaşı A.K.R’ye işkence yaparak görüntü kaydı aldı. Kaydettikleri görüntüleri ise ailesine göndererek 500 bin Rupi fidye istedi. Hindistan’da bulunan mağdur A.K.R’nin ailesi, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne oğullarının kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Harekete geçen polis ekipleri, kaçırılan Hindistanlı A.K.R’nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Cami Sokak'taki bir eve hapsedildiğini tespit etti. Eve yapılan operasyonda 3 Pakistan uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, fidye karşılığında eve hapsedilen ve işkenceye maruz kalan Hindistan vatandaşı A.K.R. ise kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edilen 3’ü Pakistan uyruklu ve evi kiralayan Türk vatandaşı M.K. ile birlikte toplam 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mağdur Hindistan vatandaşı A.K.R. ise emniyetteki işlemlerinin ardından ailesinin yanına gitmek için yola çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler edirne pakistanlı hindistanlı adam kaçırma kaçırma
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