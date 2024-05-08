Okul müdürünü öldüren 17 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir özel lisede müdürlük yapan İbrahim Oktugan'a silahlı saldırı düzenleyerek ölümüne neden olan 17 yaşındaki Iraklı Y.K. tutuklandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisede müdürlük yapan İbrahim O.'a (74) silahlı saldırıda bulunarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki Iraklı Y.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Şüpheli Y.K., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Irak uyruklu Y.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"HAYATİ VÜCUT BÖLGESİNE HEDEF ALARAK 2 EL ATEŞ ETTİ"

Olaya ilişkin detaylar ise savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, öldürülen O. ile Y.K. arasında okulda ilişiğin kesilmesi ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediğinin anlaşıldığı, 2023 Aralık ayında gerçekleşen olay sonrasında suça sürüklenen çocuğun ulaştığı ruhi sükunete rağmen fiilini planladığı şekilde icra ettiği, böylece Y.K.’nin eğitimci O.’ı silahla hayati vücut bölgesine hedef alarak 2 el ateş ettiği ve hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

O. İÇİN CENAZE TÖRENİ

O. için Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene O.'ın ailesi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eski Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı. Cenaze namazı öncesi Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, tezkiye konuşması yaparak helallik istedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriye Başsavcılığınca ifadesi alınan Y.K.'nin, öldürme amacı olmadığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Y.K. ifadesinde şunları anlattı: "Hatırlayamadığım bir tarihte sınıfımdayken disiplin cezalarından dolayı annemin geldiğini öğrendim. Müdür İbrahim O.’ın odasına gittim annemle birlikte oturuyorlardı. Ben anneme Arapça bir şeyler söylemek istediğim esnada 'Burası Türkiye Cumhuriyeti benim okulumda kimse bu şekilde başka dil konuşamaz.' diye karşı çıktı ve anneme hakaret etti. Aramızda sözlü bir tartışma yaşandı detayını hatırlamıyorum ancak fizik tartışmaya dönmedi. Annemin üzerine yürümesi üzerine biz de polisi aradık ve daha sonra okulu terk ettik."

"YAŞANANLARI KENDİME YEDİREMEDİM"

"Bu olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Anneme yapmış olduğu bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim." diyen Y.K. şöyle devam etti:

"Olaydan bir gün önce aynı okulda okuyan aynı zamanda Abdulsamet A.’nın kuzeni olan G.A.‘yı gördüm. O okulda okuyan birini görünce yaşadığım bu olay aklıma geldi, tekrar sinir oldum. Hala okulda olduğu öğrenince, 'Gelip dövsem iyi olmaz mı' dedim. O da 'Çok iyi olur kanka karnına vurursun. Hatta bacağına vurursan ölmez karnına sık.' dedi. Ben de Gaziosmanpaşa’da Mehmet K. isimli şahıstan 10 bin TL karşılığında aldığım tabanca ile okula gitmeye karar verdim. Kimseyi bir şey söylemeden hızlı bir şekilde odasına geçtim. Masada oturuyordu. Beni görünce ayağa kalktı.

"AMACIM AYAKLARINDAN VURMAKTI"

Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu dirseğini kırıp kendi yüzüne doğru havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. İki tane mermi vardı ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Daha sonra hızlı bir şekilde odadan çıkıp kapıya yöneldim. O esnada peşinden kimsenin gelmemesi için silahı yere doğrultarak peşimden gelmeyin dedim. Silahın içi boştu kim olduğunu bilmediğim bir çocuk kapıyı açtı. Amacım öldürmek değildi, amacım dövmekti. Bana karşılık verince kendimi korumak için silahı kullandım.

"TABANCAYI VE TELEFONU ALİBEYKÖY BARAJI'NA ATTIM"

Kullandığım tabancayı ve telefonu Alibeyköy Barajı’na attım. Sosyal medyada paylaşmış olduğum başkasının sesi olan kafasına sıktığım sözleri olan görüntümü olaydan iki gün önce paylaşmıştım. Olaydan sonra kimseyi arayıp yardım istemedim. Öldürme kastım yoktur. Pişmanım."

ÖĞRENCİLERİ OKULA AKIN ETTİ

Öte yandan yaşanan olayın ardından İbrahim O.'ın öğrencileri bugün okula akın etti.