Fenerbahçe, Galatasaray'ı 10 kişiyle devirdi

Trendyol Süper Lig'te şampiyonluk yarışındaki kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 21. dakikada kırmızı kartla sahada 10 kişi kalan Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk hesaplarını değiştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Maçın daha 21'inci dakikasında 10 kişi kalan Fenerbahçe maçı 1-0 kazanarak şampiyonluk umudunu sürdürdü.

Golün adı Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'nin golünü 71'inci dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda herkesi aşan top Derrick Köhn'den sekerek Çağlar'ın önünde kaldı. Çağlar Söyüncü, kale önünde dokunarak topu ağlara yolladı.

Şampiyon haftaya belli olacak

Bu sonuçla iki ezeli rakip arasındaki puan farkı 3 düştü. Fenerbahçe puanını 96'ya çıkarırken Galatasaray ise 99 puanda kaldı.

Böylece Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 şampiyonu son hafta belli olacak. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

Galatasaray'ın yenilmezlik serisi son buldu

Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de 17 maç sonra mağlup oldu. Ayrıca sarı-kırmızılı takımın 24 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Galatasaray büyük şansı geri tepti

Kendi evinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray berabere kalsa şampiyon olacağı maçta 3 puan kaybederek şampiyonluk umudunu Fenerbahçe gibi bir sonraki haftaya taşıdı.

RAMS Park kapalı gişe

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisinde de tribünleri tamamen doldurdu. Derbinin biletleri çıktığı an o saniyede bitmişti. Sarı-kırmızılılar mücadele öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarla da takımlarını maça hazırladı.

Fenerbahçe 21'inci dakikada 10 kişi kaldı

Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray ile oynanan derbi maçının 21. dakikasında kırmızı kart gördü.

Müsabakanın 21. dakikasında orta sahada sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Arda Kardeşler, ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Ganalı futbolcu 12. dakikada ise ilk sarı kartını görmüştü.

Maçtan dakikalar

18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Fred, pasını ceza sahası dışındaki Szymanski’ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan yerden çektiği sert şut yandan auta gitti.



20. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girmeye çalışan Szymanski’nin çizgi üzerinden yaptığı plase vuruş kalenin hemen yanından dışarı çıktı.



21. dakikada Galatasaray’da hızlı çıkmak isteyen Toreira, orta sahada Djiku’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, bu faul sonrası Djiku’yu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



35. dakikada sol kanattan Ziyech’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Barış Alper’in altıpas önündeki kafa vuruşu üstten auta gitti.



41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski’nin kendi yarı sahasından verdiği pasla sol kanattan ilerleyen Mert Hakan Yandaş ceza alanına ortasını yaptı. Arka alanda boş durumdaki Fred’in tek vuruşunda top kalenin sol yanından dışarı çıktı.

62. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Fred’in çapraz pozisyondaki vuruşu savunmada Köhn’den döndü. Tekrar Fred’in ayak koyduğu dönen top kalenin yanından auta çıktı.

64. dakikada Szymanski’nin pasında savunma arkasına sarkan Fred’in altıpas içinde sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutu Muslera oyun alanına çeldi.

71. dakikada sağ taraftan Szymanki’nin kullandığı köşe vuruşunda arkada direğe gelen top Köhn’e çarparak çizgi üzerindeki Çağlar’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

Galatasaray taraftarından derbiye özel koreografi

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Yaptığı koreografilerle adından çokça söz ettiren sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için de özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray taraftarların yaptığı koreografi iki bölümden oluştu. İlk önce doğu tribününde kartonlarla 'Mayıslar bizimdir' yazısı yapıldı ve tüm futbolcuların formalarının yer aldığı görsel açıldı. Daha sonra kuzey tribününde 3 boyutlu koreografi gösterildi. Koreografide ilk olarak tahtanın önünde yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve 'Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk' yazıları yer aldı. Daha sonra diğer tarafta Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sarı-lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko ve Cengiz Ünder'in bulunduğu görsel gösterildi. Son olarak ise Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun, Fenerbahçelileri gösterdiği görsel ortaya çıktı.

Öte yandan tribünlerde de 'Yaz tahtaya bir daha' ve 'Hababam Sınıfı sınıfta kaldı' yazıları ile 5. yıldıza göndermeli pankartlar açıldı.

Okan Buruk, 11'de tek değişik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide son oynadıkları Fatih Karagümrük müsabakasının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, savunmanın merkezinde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez'e görev verdi.

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde savunmada değişikliğe gitti. Buruk, Victor Nelsson'un yanında Davinson Sanchez ile başladı. Son olarak 3 Mart'ta Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş derbisine 11'de görev alan Davinson 8 maç sonra 11'de yer aldı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerse ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlı, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Carlos Vinicius bekledi.

İsmail Kartal’dan derbide iki değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynanan Kayserispor müsabakası 11’ine göre Galatasaray karşısında iki değişiklik ile çıktı.

eknik Direktör İsmail Kartal, Kayserispor maçı 11'inden iki değişikliğe giderek, Rodrigo Becao ve Cengiz Ünder'in yerine Bright Osayi-Samuel ile Mert Hakan Yandaş'a görev verdi. Geçtiğimiz hafta sol bekte görev yapan Jayden Oosterwolde derbiye stoperde başladı.

İsmail Kartal, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı

"Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi."

Sarı-lacivertlilerde, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Edin Dzeko, Joshua King ve Serdar Dursun ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve Rade Krunic'in yanı sıra sarı kart cezalısı Rodrigo Becao maç kadrosunda yer almadı.

İsmail Kartal’dan derbide iki değişiklik