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  5. Fenerbahçe formalı kadın Florya'yı karıştırdı

Fenerbahçe formalı kadın Florya'yı karıştırdı

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Derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Bir taraftarın şişe fırlattığı anlar kameraya yansıdı.

Süper Lig'in 37'nci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda Sarı-kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi. Takımın tesislerden çıkışını bekleyen Sarı-kırmızılı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Ardından Sarı-kırmızılı bir taraftarın Fenerbahçe formalı kadına şişe fırlattığı kameralara yansıdı.

Fenerbahçe taraftarı, Çevik Kuvvet Polisi'nin eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı.

DHA

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray florya Fenerbahçe forma taraftar
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