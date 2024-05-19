  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu

Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu

Güncelleme:

Şanlıurfa'da, park yeri nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi ezan okumaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekiler grubu ayırmak için araya girerken, bir kişi ise kavga edenlerin ayrılması amacıyla farklı bir yol denedi. Kavga edenlerin yanına giden kişi, elini kulağına götürerek ezan okumaya başladı. Görenleri şaşırtan kişinin ezan okuyarak sonlandırmaya çalıştığı kavga ise çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Şanlıurfa'da, park yeri nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi ezan okumaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

DHA

Etiketler Şanlıurfa ezan kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
19 Mayıs'a damga vuran görüntü 19 Mayıs'a damga vuran görüntü Meteoroloji'den yeni uyarı: Bahar yağmurları geri dönüyor Meteoroloji'den yeni uyarı: Bahar yağmurları geri dönüyor Hemşirenin sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı Hemşirenin sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı Prof. Dr. Naci Görür ''Deprem üretme zamanı gelmiş'' dediği 3 ili açıkladı Prof. Dr. Naci Görür ''Deprem üretme zamanı gelmiş'' dediği 3 ili açıkladı Jandarmanın ihbara gittiği bağ evinde patlama: Yaralılar var Jandarmanın ihbara gittiği bağ evinde patlama: Yaralılar var Antalya'da kritik atama: EKDAĞ'da Ahmet Aydın dönemi başladı Antalya'da kritik atama: EKDAĞ'da Ahmet Aydın dönemi başladı Seyyar satıcıdan zabıta keserli saldırı Seyyar satıcıdan zabıta keserli saldırı İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı Ellerin kırılsın... Kreşte kan donduran şiddet kamerada Ellerin kırılsın... Kreşte kan donduran şiddet kamerada Konut fiyatları ne olacak? Uzmanı tarih vererek açıkladı Konut fiyatları ne olacak? Uzmanı tarih vererek açıkladı