Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ''çifte maaşı'' böyle savundu

Türkiye'de bürokrasideki üst düzey yönetim kadrosunda tepki çeken çifte maaşlar için dikkat çeken bir iddiada bulunarak ikinci maaşın verilmemesi durumunda kamunun zarara uğrayacağını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100’de konuk olduğu canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamuda çift maaş alan üst düzey yöneticilerle ilgili soruya yanıt veren Yılmaz, ikinci maaşın verilmemesi durumunda kamunun zarara uğradığını öne sürdü.

İşte Yılmaz'ın canlı yayındaki o açıklamaları:

“Örnek olarak söylüyorum; bir tane kamu görevlisi, kamunun iştiraki olan bir bankada görev yapıyor. Kamu ortak olduğu için kamuya belli bir yönetim hakkı oluşuyor. Bunu hiç almayalım dediğinizde kamuyu bu sefer zarara uğratmış oluyorsunuz. Yani bankada kalmış oluyor. Şöyle çözdük bunu, orada görevlendirilen kamu görevlisi belli bir limit içerisinde maaş alabilsin sadece. Maaşı kadar olmaz, daha düşük olur. Bir YPK (Yüksek Planlama Kurulu) kararı vardı geçmişte, kamu görevlileri için sınır koyan. Onunla bağlantılı bir limit olacak ve çok yüksek bir rakam olmayacak bu. Ama onun üstünde aldığını da bütçeye kaydedeceğiz. Yani diyelim 200 bin lira yönetim kurulunda kamu hakkı var, bunun 50 bin lirasını almış olacak. Bunun üstündeki rakam, mesela 150 bin lira bütçeye gidecek. Genel bütçemize gelir olarak kaydedilmiş olacak.”