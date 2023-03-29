Yunanistan'dan yeni adım: İsrail'den satın alacak

Yunanistan ve İsrail tarafından yapılan görüşmelerde Spike NLOS konusunda sonuca ulaşıldı.

Yunanistan basını, geçen yıl, Atina yönetiminin İsrail'den Spike NLOS füze sistemleri almaya çalıştığını yazdı.

Sistemlerin temini için anlaşmanın 2022'de tamamlanamadığı, 2023'te karar alınacağı belirtildi.

İsrail'den füze sistemleri alacaklar

Bu yönde adım atan Yunanistan hükümeti, İsrail'den söz konusu füze sistemlerini temin etme kararı verdi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu olağan toplantısının ardından açıklama yapıldı.

Spike NLOS tedariki onaylandı

Açıklamada, satın alma işlemine dair ifadelere yer verildi:

Toplantıda, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçları için Spike NLOS satın alınması onaylandı ve diğer silahlanma programlarının gidişatları hakkında bilgilendirme yapıldı.



Yunan basını: İsrail'le ciddi görüşmeler yapıldı

Ayrıca toplantıda göç ve orman yangınları ile mücadele konularının da ele alındığı belirtildi.

Yunan basınına göre, İsrail yapımı Spike NLOS tipi füze sistemleri alımı için Yunanistan ve İsrail arasında ciddi görüşmeler yapılmıştı.

Yunan tarafının anlaşmayı 2023'ün ilk aylarında karara bağlamak istediği öne sürülerek, aksi halde anlaşmanın gerçekleşemeyebileceği savunulmuştu.

Güdümlü tanksavar füze sistemi

Spike NLOS, İsrail tarafından üretilen güdümlü tanksavar füze sistemi olarak biliniyor.

25 kilometre etkili menzile sahip olduğu belirtilen sistem, Rafael adlı şirket tarafından üretiliyor.