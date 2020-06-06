193 milyon liralık proje durduruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kadıköy Söğütlüçeşme’deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arazisini yapılaşmaya açarak yapacağı 193 milyon 794 bin TL'lik "AVM Gar" projesinin imar planlarının yürütmesi durduruldu. İstanbul 13. İdare Mahkemesi, imar planlarını şehircilik ilkelerine ve hukuka uygun bulmadı.

İstanbul’un ana ulaşım hatları olan metrobüs, Marmaray, hızlı trenin kesiştiği Kadıköy Söğütlüçeşme’deki alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılının mayıs ayında hazırladığı imar planı değişikliği ile ‘Toplu Taşıma Gar Sahası’ olarak düzenlenmişti.

TİCARİ ALANLAR YER ALACAKTI

Yeni plana göre 65 bin 370 metrekarelik alanda, 42 bin 451 metrekare inşaat yapılacaktı. ‘Söğütlüçeşme Toplu Taşıma Gar Sahası Proje Alanı’ içerisinde terminal yapısı, sosyal-kültürel alanlar, rekreasyon alanları, yolcu ihtiyaçlarına yönelik ticari alanlar yer alacaktı.

'YEŞİL DOKU YOK EDİLEREK ALAN TAMAMEN BETONLAŞACAKTI'

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan Kadıköy Belediyesi çok önemli uyarılarda bulunarak yapı ile hareketli nüfus ve trafik yoğunluğunun artırıldığına dikkat çekmişti. Belediye, alanda çok sayıda ağaç bulunduğu ve bu proje ile yeşil dokunun yok edilerek alanın tamamının betonlaşacağının altını çizmişti. Kadıköy Belediyesi, plana askı süreci içinde itiraz hakkını da kullandı.

İtiraz dilekçesi reddedilen Kadıköy Belediye Başkanlığı, imar planlarının kamu yararı gözetilmeksizin yapıldığı, alandaki 8 bin 900 metrekarelik bölümün belediyenin hüküm ve tasarrufunda bulunmasına rağmen kendilerinden muvafakat alınmadan hazırlandığı gerekçeleriyle yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtı.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE UYGUN DEĞİL

İstanbul 13. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs 2020’de davayı karara bağlayarak imar planlarının yürütmesini oy birliği ile durdurdu. Mahkeme, planlama esasları ve tekniklerine, şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılan planlarda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vardı.

Mahkeme hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: NE KADAR BETON-KÜTLE OLUŞACAĞI BELİRSİZ

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda proje sahasında, 3 katlı yolcu transfer-oto terminal ve yönetici merkez sahası, toplu taşıma güzergahları, pasif yeşil alan, yeşil alan, zeminaltı otopark, taşıt yolu ile alt-üst geçitler tanımlandığı, 42 bin 451 metrekarelik inşaat alanı hesaplandığı belirtildi.

Proje alanında toplam yapılaşma hakkı içinde hangi alanın ne kadarlık inşaat alanı ve beton-kütle oluşturacağı konusunun belirsizlik taşıdığı vurgulandı. Bakım, onarım, servis gibi teknik işlerin yerine getirileceği yapıların yapılaşma hükümlerinin de planda tanımlanmadığı ve belirsizlik içerdiği ifade edildi.

TCDD ‘Toplu Taşıma Gar Sahası’ proje alanı içinde ifade edilen ‘sosyal kültürel alanlar’ ile yolcu ihtiyaçlarına yönelik ‘ticari alanlar’ bağlamında nazım imar planında belirlenen karma kullanımların uygulama imar planı aşamasında ayrıştırılmadığı kaydedildi. Raporda, plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esas ve tekniklerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varıldı.