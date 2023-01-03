200 milyar dolar kaybeden Elon Musk tarihe geçti

Dünyanın en zengin insanı unvanını kaybeden Elon Musk'ın serveti 340 milyar dolardan 137 milyar dolara geriledi. Musk, 200 milyar dolar kaybeden ilk kişi olarak tarihe geçti.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, yaklaşık bir yıllık süreçte servetinin 200 milyar dolarını kaybetti.

Bloomberg'in milyarderler endeksine göre Musk, 137 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde Bernard Arnault'un arkasından ikinci sırada yer aldı.

Musk'ın Kasım 2021'deki serveti 340 milyar dolardı. Bu, Musk'ı tarihte 200 milyar dolarlık servetini kaybeden ilk kişi yapıyor.

Elon Musk'ın servetindeki erimenin en önemli gerekçesi olarak Tesla'nın hisselerindeki düşüş gösteriliyor. Tesla hisseleri 2022'de yüzde 65 değer kaybetti.

Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobillere ilgiyi artırmak için uygulanan indirimler de yatırımcıları rahatsız etti ve şirketin hisselerindeki düşüş Aralık 2022'de yüzde 37'yi buldu.

Twitter'ı 44 milyar dolarak satın alması da Tesla'nın hisselerine veya Musk'ın kişisel servetine yardımcı olmadı.

Tesla'nın en büyük hissedarı olan Musk, Twitter'ı satın alma sürecinin başlangıcından bu yana 23 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

Twitter'da CEO olarak göreve başladıktan sonra sergilediği davranışları, Musk'ın Tesla'ya daha fazla ilgi göstermesini isteyen yatırımcıları kızdırdı. Musk ise Twitter'ın sorumluluğunu üstlendiğinden bu yana büyük bir Tesla toplantısını kaçırmadığını söyleyerek eleştirilere karşı kendini savundu.