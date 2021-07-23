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ABD'nin en büyük bankasından kripto para kararı

ABD'nin en büyük bankasından kripto para kararı

ABD'nin en büyük bankası JP Morgan, kripto para birimi fonlarına erişim sağlayacağını duyurdu.

JP Morgan, bireysel varlık yönetim müşterilerine beş farklı kripto para fonuna yatırım yapma imkanı sunmaya başladı. Diğer önde gelen bankaların aksine JPMorgan, erişimi yalnızca ultra varlıklı müşterilerle sınırlandırmayacak.

Erişime açılan fonlar arasında Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum Ethereum Classic ve Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) fonları bulunuyor.

Business Insider'ın haberine göre, danışmalar müşterilere Bitcoin fonlarına yatırım tavsiyesi vermesi hala yasak. Danışmanlar sadece müşterilerden gelen yatırım taleplerini işleme koyacak.

JP Morgan CEO’su Jamie Dimon 2017'de yaptığı açıklamada Bitcoin'i 'dolandırıcılık' olarak nitelendirmiş, Bitcoin ticareti yapan çalışanları işten çıkarmakla tehdit etmişti.

Dimon'ın bu tutumuna rağmen kriptopara fonlarını erişime açmasının arkasında müşterilerden gelen taleplerin olduğu belirtiliyor.

Etiketler jp morgan kripto para
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