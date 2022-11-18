AK Partili belediyeden suya rekor zam: Tam yüzde 190!

AK Partili Zonguldak Belediyesi, suya yüzde 190 zam yaptığını duyurdu. Zamlı tarifeye muhalefet partilerinden tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda AK Partili belediyelere suya indirim yapılması konusunda talimat vermişti. Ancak zaman geçtikçe indirimler yerini zamlara bıraktı.

AK Partili Zonguldak Belediyesi kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda, suya yüzde 190 zam yapıldı. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre kentte suyun tonu 3.10 TL’den 9 TL’ye yükseldi. Zamlı tarife 1 Ocak 2023 tarihi itibaren yürürlüğe girecek.

CHP Grup sözcüsü Atınç Kayınova, Ankara'da AK Partili üyelerinin meclisteki çoğunluğunu kullanarak suda yüzde 50 indirim kararı aldıklarını hatırlatarak, "Neye istinaden bu zammı yapıyorsunuz" diye sordu.

DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş de, yapılan zamlarla "milletin kanının edildiğini" belirterek "Bunlar 'Allah'ın suyundan para mı alınır?' diye kampanya yürüttüler ama yine milletin cebine göz diktiler. Su zammıyla yetinmeyenler ulaşım zammı içinde harekete geçtiler" dedi.

Yapılan zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde:

-Konutlarda 3.10 TL’den den 9 TL’ye yükseldi.

-Engelli, şehit ve gazi yakını indirimli konutlarda 1,50 TL’den 4,50 TL’ye yükseldi.

-İşyeri tarifesi 9 TL’den 26 TL’ye yükseldi.

-Fabrika ve sanayi kuruluşları tarifesi 5 TL’den 14,50 TL’ye yükseldi.

-İnşaat ve şantiye tarifesi 12 TL’den 35 TL’ye yükseldi.

-Kamu kurum ve kuruluşları tarifesi 4.65 TL’den 13,50 TL’ye yükseldi.

-Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Türk Telekom tarifesi 40 TL’den 115 TL’ye yükseldi.

-Protokol ile su satışı yapılan yerlerde 15 TL’den 43,50 TL’ye yükseldi.

-Geçici aboneler tarifesinde geçici konut 3.20 TL’den 9.20 TL’ye, geçici iş yerinde 9.10 TL’den 26.40 TL’ye yükseldi.

-Sosyal yardım alan aboneler 15 metreye kadar 4,50 TL’ye yükseldi.