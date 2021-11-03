Altın için kader günü: İşte uzmanlardan altın beklentisi

Altın fiyatları Fed'in varlık alımı azaltımıyla ilgili açıklama yapmasına ilişkin beklentilerden dolayı geriye düştü. İşte uzmanlardan altın beklentileri.

Altın fiyatları Amerikan Merkez Bankası (Fed) açıklamaları öncesinde geriledi.Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’nin birbirini dengelemesiyle yatay bir seyir izliyor.Bloomberg anketine katılan 49 ekonomistin büyük bir kısmı Fed politika yapıcılarının bu hafta varlık alım programını daraltmaya başlayacaklarını duyurmasını bekliyor.

ONS ALTININ FİYATI

Yeni haftaya 1.784 dolardan başlayan ons altın yatırımcıların Fed’in varlık alımı azaltımına odaklanmasıyla gerileyerek 1.781 dolar civarında seyrediyor.

GRAM ALTININ FİYATI

Gram altın, dolar/TL’nin piyasadaki ilk işlemlerde 9,80’nin üzerini görmesiyle geçen haftaya 567 TL civarında başlamıştı. Sonrasında dolar kurundaki hızlı gerilemeyle 557 TL’ye kadar inen gram altın, haftayı 550 TL’den kapatmıştı.

Yeni haftaya 550 TL civarında başalyan gram altın küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükselişle yatay bir seyir izledi.

YATIRIM ŞİRKETLERİNİN TAHMİNLERİ

İşte Fed açıklaması öncesinde bazı yatırım şirketlerinin günlük bülteninde yer alan altın beklentileri:

Forex:

DXY’deki kuvvetlenme ve Fed öncesi endişeler altın üzerinde baskı yaratırken, 1780 bölgesi üzerinde tutunma çabası var. Faizler sakin. Bugünkü veri akışı ve Fed kararı ile birlikte karar sonrası Powell’ın TSİ 21:30’da yapacağı açıklama önemli olacak.

Dirençler: 1793.00 1805.00 1815.00

Destekler: 1783.00 1762.00 1750.00

İnfo Yatırım:

Altın, bugün yapılacak FOMC toplantısı öncesinde kritik bir direnç seviyesinde işlem görüyor. Salı günü 1800 seviyesini geçmeye çalışan Altın, 1796,43 seviyesinden 1786 seviyelerine kadar düştü. Toplantı öncesi piyasanın temkinli olması ve Dolar endeksindeki görece toparlanma, Altın fiyatlarını baskılıyor. ABD Merkez Bankasının olası bir sıkılaşma programına ne zaman başlayacağı, Altın fiyatlamaları için büyük önem taşıyor. Fed’in ayda 15 milyar dolar daralma açıklaması bekleniyor. Yüksek enflasyon, sıkılaşma programının daha erken başlamasına neden olabilir. Her ne kadar yüksek enflasyon Altın için olumlu bir senaryo oluştursa da, olası bir sıkılaşma programı Altın fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple bugün TSİ 21:00’da FED’in faiz açıklaması ve ardından 21:30’daki FOMC basın açıklaması piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Öncesinde ise TSİ 15:15’te ABD kanadından gelecek olan ADP özel sektör istihdam verisi piyasaların gündeminde olacak. Veri ile ABD’de ki istihdam sektörüne ait son durum incelenecek.



XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1795.49 – 1810.26 – 1822.30 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1770.16 – 1750.30 – 1729.28 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

**Alan Yatırım:

FED’in kritik faiz kararı öncesinde global altın fiyatları volatil bir görünüm sergilemeyi sürdürüyor. Ons başına 1,780 $ seviyelerinde işlem gören ons altında FED’in varlık alım azaltımıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılıp yapılmayacağına odaklanıldı. FED’in varlık alımını azaltması altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılayabilir. Diğer taraftan ise yükselen enflasyon ve büyüme endişeleri güvenli liman altına destek sağlayabilir.

Altının ons fiyatındaki geri çekilmeye rağmen Dolar/TL kurundaki sınırlı yükseliş gram altın fiyatlarına destek sağlıyor.

Yatırımım:

Altın ABD dolarındaki, Hazine getirilerindeki ve enflasyon beklentilerindeki her bir belirgin oynamaya karşın oldukça hassas olacaktır.

Altın boğaları 200 günlük basit hareketli ortalama bölgesinde takılı kalmış durumda. 1800 usd ilk direnç noktası olarak görülüyor. Bunun ötesinde fiyatlar 1813.67 usd ve 1833.84 usd seviyelerini test edebilecektir.

Bu haftayı altının nasıl ve ne yönde kapatacağı FED’in bugün yapacağı açıklamalar ve Cuma günkü istihdam raporuna bağlı olacaktır.