Altın ithalatı için yeni karar

Mücevher İhracatçıları Birliği, ihracatçıların altın kotasından etkilenmeyecek şekilde yetkilendirilmiş bankalar üzerinden altın temin edebileceğini açıkladı.

Konuya ilişkin olarak, ihracatçı firmaların hammaddeye erişimlerine imkân sağlanması amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye kota tahsis edileceği bildirildi.

Buna göre, ihracatçı şirketler tarafından söz konusu bankalara ayın ilk 5 iş günü (yalnızca 2023 yılı Eylül ayı için ayın ilk 7 iş günü) içerisinde, fiili ihracı bir önceki ay içerisinde (yalnızca 2023 yılı Eylül ayı için 7 Ağustos-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında) gerçekleştirilen mücevher ihracatına ilişkin Gümrük Beyannameleri (GB) ile birlikte satın almak istedikleri işlenmemiş altın miktarı tutarı bildirilerek başvuruda bulunulacak.

Öte yandan talepler ilgili banka tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilecek ve ilgili ihracat bedelinin ihracatçı tarafından bahse konu bankaya getirilmesi uygun görülecek.

Uygulama esaslarının detayları ise Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilgili Bankalara bildirilecek.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ise yeni karara yönelik şunları söyledi:

“Her zaman yakın iş birliği içinde çalışmaktan gurur duyduğumuz hükümetimizin değerli temsilcileri, sayın bakanlar, çok değerli bakan yardımcıları, TCMB Başkanımız Sayın Erkan ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere ekonomi yönetimi konuya hakim bir şekilde bizi anlayarak sorunlarımıza ivedilikle çözüm üretti. Elbette biz işimizi yapıyoruz ancak bugün her ülkede üretim, ihracat destekleniyor, keza ülkemizde de bu konuda çok cesur çalışmalar var. Alınan kararların sektörümüz üzerindeki etkilerini dinleyen, bizlerle birlikte sorunların çözümüne kafa yoran, emek harcayan ekonomi yönetimimize teşekkür ediyoruz. 12 bin yıldır bu topraklarla üretim yapan insanlar üretmeye, istihdam etmeye, ihracata devam edecekler. Türkiye bizimle gurur duyacak.”