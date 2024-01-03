Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden dikkat çeken emekli maaşı iddiası

2024 yılı için 17.002 TL olarak açıklanan net asgari ücreti doğru bilen sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon sonrası zamlanacak emekli maaşları için yerel seçimleri işaret ederek dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan olan Aralık ayı ve 2023 yılı enflasyon verileri sonrasında 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur ve emekli maaşı zam oranları da belli oldu.

Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,56 oranında zam yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan sosyal güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalından değerlendirmelerde bulundu.

Erdursun, "Enflasyonun yüzde 3-3,5 arasında açıklanmasını bekliyorduk. 2.93 oldu." dedi.

Erdursun'un "öyle bir zam yaparlar ki" diyerek açıkladığı tahmini ise dikkat çekti.

İşte Erdursun'un o açıklaması:

En düşük emekli maaşı 11 bin 200 TL olacak! Bunu 12 bin TL de yapabilirler. İstanbul, Ankara adayları da kısa süre içerisinde belli olacak. Hükümet, en düşük emekli maaşını 12 bin TL de yapabilir. Hükümet, Türkiye genelinde oy da kaybedebilir. Şu anda konuşulan enflasyon ve emekli maaşları sadece vatandaşı ilgilendirmiyor, bu süreç seçimi de etkileyebilir.

Emekliler, adeta bir oy deposu! Burada da şunu söylemek mümkün, emekliler hükümete kızgın. Erzurum ve Bursa, AK Parti'nin elindeki büyükşehirlerden bazıları. En düşük emekli maaşını 15 bin TL yapsalar da ben şaşırmam açık söyleyeyim. En düşük emekli aylığını 15 bin TL'ye çıkartırlarsa şaşırmam ama reel durumda beklemiyorum.



Seçimden başarıyla çıkmak adına hükümet böyle bir hamle yapabilir, seçime sadece belediye seçimi olarak bakmamak lazım! Bence olacağı söyleyeyim, az çok tahmin ediyorum. En düşük emekli maaşını 11.500 TL bandına çıkaracaklar. 11.250 TL olarak da kalabilir.

Seyyanen zam olacak, refah payı olacak! 7.500 TL'nin altında olanlara seyyanen zam olacak.