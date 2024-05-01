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Polisten skandal talimat: ''Gazetecileri süpürün''

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Saraçhane'de 1 Mayıs nedeniyle toplanan grupları takip eden gazetecilere yönelik polis tarafından verilen "Gazetecileri süpürün" emri canlı yayına yansıdı.

1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen gruplar polis ile karşı karşıya geldi. Şaraçhane'de yapılan toplanma çağırısına CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılırken polisin kitleyi takip eden basın çalışanlarına yönelik "Gazetecileri süpürün" emri canlı yayına yansıdı.

Sözcü TV canlı yayınına yansıyan sözlere canlı yayında gazeteci Deniz Zeyrek, "Bu, aşağılık bir ifade" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

"Bu emri kim verdiyse ahmakça bir iş yapmış. 'Gazeteciyi süpürün' ne demek, haddini bilsin o adam. Ondan sonra hakkımızı savunun diyorlar. Süpürürken düşünecektin. O emri kim vermiş? Daha önce de Çağlayan Adliyesi'nde aynı ifadeyi duydum. Çevik kuvvetin terminolojisinde 'Gazeteciyi süpürün' diye bir ifade var. Utanın. Sen kimi süpürüyorsun? 12 saat en zor koşullarda çalışıyorsun, hakkını biz savunuyoruz"

Etiketler gazetecileri süpürün deniz zeyrek emir
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