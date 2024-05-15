Dolar, Euro ve altın... Piyasalar gerilmiş yay gibi

Piyasalardaki zirvedeki yatay seyir devam ediyor. ABD Merkez Bankası FED Başkanı Powell'ın faizlerdeki değişim sinyali sonrasında Dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısında gerilmiş yay gibi... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell dün akşam yaptığı açıklamada faiz politikasına ilişkin olarak, "Bir sonraki hamlenin bir faiz artışı olacağını düşünmüyorum. Politika faizini olduğu yerde tutmamız daha muhtemel" dedi.

Powell'in bu açıklaması sonrasında döviz ve değerli metaller zirvedeki yatay seyrine devam ediyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkması varlık fiyatlarını olumlu etkilerken, merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi.

Mart ayında yıllık artış yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşirken, nisan ayına yönelik piyasanın artış beklentisi de yüzde 3,4 seviyesinde ölçülmüştü.

Öte yandan tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi ise yüzde 0,4 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,6 artış kaydetti. Veriye ilişkin beklenti de aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 olarak belirlenmişti.

ABD'de üretici enflasyonu (ÜFE) ise dün açıklanan verilere göre nisanda aylık yüzde 0,3'lük ortalama beklentiye karşılık yüzde 0,5 artış kaydetmişti. Martta yaşanan artış ise yüzde 0,2 seviyesinde ölçülmüştü.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,28 TL'den başlayan Dolar 32,27 TL'den,

34,97 TL'den başlayan Euro 35,07 TL'den,

40,67 TL'den başlayan Sterlin 40,83 TL'den,

20,65 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,80 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,27 TL'den, Euro 34,96 TL'den, Sterlin 40,65 TL'den, Japon Yeni ise 20,65 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 357 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 371 Dolar'dan,

2 bin 446 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 451 TL'den,

4 bin 3 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 24 TL'den,

16 bin 436 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 558 TL'den,

29,66 TL'den başlayan Gümüş ise 29,84 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 354 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 443 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 3 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 474 TL'den, Gümüş ise 29,58 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 61 bin 930 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 615 Dolar'dan,

2 bin 904 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 941 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,75 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,10 Dolar'dan işlem görüyor.