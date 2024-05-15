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Bakan Işıkhan'dan ''emekliye refah payı'' açıklaması

Bakan Işıkhan'dan ''emekliye refah payı'' açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını bir kez daha yineledi. Işıkhan, ''Emekliye refah payı verilecek mi?'' sorusuna da yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücrete ilişkin açıklama geldi.

Ekonomik verilerin iyiye gittiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ek zam olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Bakan Işıkhan, “Asgari ücrete ek zam olmayacak.” dedi.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Bakan Işıkhan, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya ise “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim.” dedi.

Etiketler emekliye refah payı vedat ışıkhan
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