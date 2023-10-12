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  3. Avrupa'da kara kış kapıda: Gaz fiyatlarında rekor artış!

Avrupa'da kara kış kapıda: Gaz fiyatlarında rekor artış!

Avrupa'da kara kış kapıda: Gaz fiyatlarında rekor artış!
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İsrail-Filistin çatışması sonrası Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 39 artış gösterdi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda doğalgazın fiyatı 6 Ekim'de megavatsaati 38,2 eurodan kapanmıştı.

İsrail-Filistin çatışmasının 7 Ekim'de başlamasıyla yükseliş eğilimine giren fiyatlar, İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasının arz güvenliğine yönelik endişeleri körüklemesiyle tırmanışa geçti.

Bugün kasım vadeli kontratlarda gazın megavatsaat fiyatı 53,1 eurodan kapandı. Böylece, İsrail-Filistin çatışmasının başladığından beri fiyatlar yüzde 39 arttı.

Finlandiya ve Estonya arasında doğalgaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattında tespit edilen olağan dışı basınç düşüşü sebebiyle vanaların kapatılması ve boru hattının onarımının 5 ay süreceğinin açıklanması da fiyatlarda yukarı yönlü baskıya yol açtı.

AA

Etiketler avrupa filistin doğalgaz fiyatları israil
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