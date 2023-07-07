Bakan açıkladı! Trabzon'da acil kamulaştırma kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki Güney Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin, ''Güney Çevre Yolu Projesi üzerinde bulunan bazı alanlar için acil bir şekilde kamulaştırma kararı aldık. Güney Çevre Yolu, bizim için önem arz eden bir yol projesidir'' dedi.

Cumhurbaşkanı'nın imzası ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Trabzon Güney Çevre Yolu Akçaabat Geçişi (Darıca-Yıldızlı arası) Yolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma yapılacağına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlanıp, yürürlüğe girdi. Bakan Uraloğlu, çalışmaların devam ettiği Güney Çevre Yolu projesini bir an önce tamamlayıp, hizmete açmak için acele kamulaştırma kararı çıkartıldığını açıkladı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Uraloğlu, "Güney Çevre Yolu Projesi üzerinde bulunan bazı alanlar için acil bir şekilde kamulaştırma kararı aldık. Güney Çevre Yolu, bizim için önem arz eden bir yol projesidir. Yan yol bağlantıları ile bir an önce tamamlayarak hizmete sokmak istiyoruz" dedi.

Kamulaştırma kararı sınırlarına giren bölgeleri de belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Karar ile Trabzon Güney Çevre Yolu Akçaabat girişi (Darıca-Yıldızlı) arası yolu projesi kapsamında, Özmersin, Akçakale, Salacık, Yeniköy, Darıca, Kavaklı, Çolaklı, Nefsipulathane, Ortamahalle, Yenimahalle, Demirci, Dürbinar, Kaleönü, Sarıtaş, Kayalar, Yaylacık, Osmanbaba, Söğütlü ve Yıldızlı mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma kararı alındı."

'TRABZON'A EN FAZLA YATIRIM YAPAN BAKANLIĞA SAHİBİZ'

Trabzon'a, bakanlık olarak 20 yıllık süreçte 29 milyar 344 milyon TL'lik yatırım hamleleri yaptıklarını da kaydeden Uraloğlu, "Trabzon'a 10 bakanlık arasında en fazla yatırım yapan bakanlığa sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Trabzon'a çok önem veriyor. Biz de bunu çok iyi bildiğimiz için yatırımlarımıza önem veriyoruz. Hatta önümüzdeki dönemde Hızlı Tren ve Hafif Raylı Sistem Projeleri'ni hayata geçirmeyi planlıyoruz. Trabzon, tarihsel bir öneme sahip bir şehir. Ulaşım aksındaki tek eksiği; demir yolu. Bu projelerde hayata geçtiği takdirde, Trabzon 4 aska sahip olacak" dedi.

DHA