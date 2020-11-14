Bakan Karaismailoğlu'ndan ''metro'' açıklaması! Bitiş tarihini duyurdu



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Salgın sürecinde özellikle martla ekim arasında bütün dünya salgınla savaşırken biz tam 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptık, sırf ulaştırma altyapısı için. Bunlar çok değerli rakamlar. Bütün tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek şantiyelerimiz canla başla çalışıyorlar." açıklamasını yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, Olimpiyat Stadyumu yakınındaki şantiyede bir açıklama yaptı.

Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 31,5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, hattın Halkalı Marmaray istasyonundan başladığını kaydetti.

Hattın Halkalı'nın ardından Küçükçekmece, Olimpiyat, Kayaşehir ve Arnavutköy'den geçerek İstanbul Havalimanı'na bağlandığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı bir metro hattından bahsediyoruz. 31,5 kilometre, uzun ve devasa bir proje kendi çapında. Tabii bu projeyi yalnız başına değerlendirmemek lazım. Projeye entegre olacak diğer metro hatlarımız var bizim. Yine İstanbul Havalimanı'ndan Gayrettepe'ye giden 37 kilometrelik metro hattımızda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Gayrettepe-Kağıthane-Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk istasyonlarına devam ederek İstanbul Havalimanı'nımıza ulaşan metro hattı, yine devamında bu şantiyesinde bulunduğumuz metro hattı ile birlikte Marmaray'a bağlanıyor. Yine bu Halkalı- İstanbul havalimanı Hattı'yla birlikte bizim Olimpiyat Stadı'nda İkitelli-Kirazlı Metro Hattı'yla, yine çalışmalarını devraldığımız Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'nden geçen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'yla Kayaşehir istasyonunda entegre oluyor."

Hattın şu anda planlama aşamasında olan Vezneciler-Arnavutköy Metro Hattı ile Fenertepe istasyonunda entegre olacağını anlatan Karaismailoğlu, hattın devamında Kağıthane ve Gayrettepe'ye kadar uzanan yaklaşık 69 kilometrelik bir hat olduğunu söyledi.

GEBZE'DEN İSTANBUL HAVALİMANI'NA KADAR ERİŞİM SAĞLANACAK

Karaismailoğlu, bakanlık olarak hattı İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandıracak olmaktan gurur duyduklarını belirterek, Gebze'den Marmaray'a binen bir vatandaşın Halkalı'ya ulaştıktan sonra Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hatlarını kullanabileceğini söyledi.

Hattın hem İstanbul'un batı yakasından hem de doğu yakasından İstanbul Havalimanı'na erişim imkanı sağlayacağını hatırlatan Karaismailoğlu, "Çok ince

bir detayla çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı motive ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu metro hatları İstanbullularla ve ülkemizle buluşacaklar. Gayrettepe-Kağıthane Hattı'nı mayıs sonu gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Gayrettepe'den havalimanını da inşallah önümüzdeki yıl içerisinde bitirmek hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"THY AVRUPA'NIN EN ÇOK UÇUŞ YAPAN HAVA YOLLARINDA LİDER DURUMDAYDI"

İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, mart ayında başlayan pandeminin uçuşları ve sivil havacılık sektörünü olumsuz etkilediğini hatırlattı.

Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Hava yollarında çok büyük bir durgunluk yaşandıktan sonra haziran itibarıyla hava yolları hareketlenmeye başladı. Tabii hareketlenme istenen düzeyde hızlı değil ama özellikle Türk Hava Yolları (THY) Avrupa'nın en çok uçuş yapan hava yollarında geçen ay lider durumdaydı. Ülkemizde uçak seyrüseferi bakımından Avrupa'da 4'üncü ülke olarak yine hava yolunun eski haline dönmesi için büyük bir çaba sarf ediyoruz.

Tabii bu salgın sürecinde İstanbul Havalimanı gibi büyük ve değerli bir havalimanının ne kadar daha değerli olduğunu ve yapımının ne kadar önemli olduğunu da hissettik. İstanbul Havalimanımız, özellikle bu salgın sürecindeki sosyal mesafe alanlarının oluşturulması ve bu sağlık kriterlerine uyulması bakımından önemli bir iş gördü. "

"YÜK HATLARIMIZLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Karaismailoğlu, hükümet ve bakanlık olarak önümüzdeki yıllarda demir yolu alanında büyük reformlar yapacaklarını ifade ederek, "Bir taraftan hızlı trenleri önemli bir şekilde ihalelerini yapıyoruz, ihalelerine başlayacağız. Hedefimiz 2023'e devasa bir demir yolu hattıyla girmek. Tabii bundan daha önemlisi olan bizim yük hatlarımızla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle sanayi alanlarını demir yolu ağlarımıza bağlamak ve devamında limanlarımızı demir yolu ağlarına bağlamak." diye konuştu.

Demir yolu ağlarının gelişmesiyle sanayi sektörünün lojistik maliyetlerinin düşeceğini ifade eden Karaismailoğlu, 2002 yılına kadar yeterince önem verilmeyen demir yolu konusunda yoğun çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

"ARTIK YARIŞA HAZIRIZ"

Bakan Karaismailoğlu, 9 yıl aradan sonra yarın düzenlenecek F1 yarışlarına hazır olduklarını belirterek, "Artık yarışa hazırız. Bütün gücümüzle, bütün desteğimizle Formula 1'e inşallah başarılı bir şekilde yarın İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. 250'ye yakın yayın kuruluşu 2 milyar kişiye ulaşarak bunu canlı yayınlayacaklar. Hem ülkemiz hem de İstanbul'umuz için çok değerli bir yarışma." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin altyapısını modernize etmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs'ta olacağını söyledi.

Pazartesi günü Aydın -Denizli Otoyolu'nun temel atma törenine katılacaklarını aktaran Adil Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Bu salgın sürecinde özellikle martla ekim arasında bütün dünya salgınla savaşırken biz tam 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptık, sırf ulaştırma altyapısı için. Bunlar çok değerli rakamlar. Bütün tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek şantiyelerimiz canla başla çalışıyorlar, çok büyük bir hareketlilik var. Hepsi vatandaşımızın, milletimizin daha konforlu, daha yüksek standartlarla çalışması ve yaşam kalitesini yükseltmek için. İnşallah bunlar hızla artarak devam edecek. Zaten güçlü altyapımız var, üzerine ekleyerek devam ediyoruz. Yine bu yatırımlarla ülkemiz lojistik süper güç olma yolunda ilerliyor. Atılımlarımız bir bir devam ediyor."

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.