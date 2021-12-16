Bakan Nebati'den asgari ücret yorumu: Tarihi artıştır

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 4 bin 250 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücrette rakamlar netleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, asgari ücretin belli olmasının ardından açıklama yaptı.

"19 YILDIR EZDİRMEDİK"

Bakan Nebati açıklamasında, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4.250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle ilgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır." ifadelerini kullandı.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

2013 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

2014 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2015 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL

2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL

2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL

2019 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 20 TL

2020 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 324 TL

2021 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 825 TL