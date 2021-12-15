Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi iş insanı Seyidullah Nebati, Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararıyla ilgili konuştu. Nebati, "Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır" yorumunda bulundu.

Tüm Türkiye Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısına kitlenmişken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi iş insanı Seyidullah Nebati, TCMB'nin faiz kararı ile ilgili açıklamalar yaptı.

Bloomberg HT'den Burak Karagöz'e konuşan Seyidullah Nebati, Merkez Bankası'nın yarınki toplantıyı pas geçmesi gerektiğini, bununla birlikte kanaatinin bir puanlık indirim olduğunu söyledi.

BAKAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bakan Nebati'nin sözlerini hatırlatan Seyidullah Nebati, "Küçük bir aralığımız kaldı demişti. Zaten enflasyonun altında bir reel faizle ilerliyoruz. Kaldı ki piyasada faizler inmedi. Sadece kısa vadeli faizler indi." dedi.

"HÜKÜMETİN HATALI BİR PROGRAM İZLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Seyidullah Nebati yeni ekonomi modeline ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Biz de yeni yeni tanıyoruz, anlıyoruz. Ben hükümete güveniyorum. Ellerinde bu kadar veri seti varken, Türkiye'nin bütün kurumlarından bilgi alırken ben hatalı bir program izleyeceklerine inanmıyorum. Ama anladığım kadarıyla kısa vadede zor olacak. Her zaman iyimser olmak zorundayız."