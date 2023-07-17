Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarını katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü.

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.