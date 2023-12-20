Bakan Şimşek 'enflasyon' açıklaması

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM'de bütçe görüşmelerine katıldı. "Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak." ifadelerini kullanan Şimşek, "Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır." dedi.