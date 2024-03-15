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Bakan Şimşek'ten dikkat çeken yerel seçim mesajı: ''Engelleyemeyecek''

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken yerel seçim mesajı: ''Engelleyemeyecek''
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek'' dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomiye yönelik paylaşım yaptı. Şimşek, "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. 3 yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti. 5 kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu. Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek" dedi. 

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek ihracat
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