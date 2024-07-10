Bakan Şimşek'ten enflasyon ve gelir dağılımı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü istatistiklerini değerlendirerek istihdamın 273 bin kişi arttığını ve işsizlik oranının yüzde 8,4'e gerilediğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. İş gücü piyasasındaki olumlu seyrin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, "Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, istihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. ⁠İş gücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi." dedi.

"ENFLASYONU DÜŞÜRECEĞİZ VE GELİR DAĞILIMINI İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Şimşek, programlarının nihai amacının, sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı olduğunun altını çizerek, "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz." ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZİN DIŞ KAYNAĞA ERİŞİMİ ARTARKEN FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞÜYOR"

Bakan Şimşek, dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetlerinin düştüğünü kaydetti. Şimşek, sosyal medya hesabından Hazinenin dolar tahvili ihracına ilişkin, "Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.