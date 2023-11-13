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Bakan Şimşek'ten iyileşme mesajı

Bakan Şimşek'ten iyileşme mesajı
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Bakan Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" dedi.

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Cari dengedeki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan, TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, eylülde cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla vermişti.

Etiketler mehmet şimşek iyileşime mesaj
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