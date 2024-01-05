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Bakan Yumaklı'dan ''destek'' açıklaması

Bakan Yumaklı'dan ''destek'' açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Organize Tarım Bölgesi inşaatı için 391 milyon TL kredi desteğinin sağlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Organize Tarım Bölgesi'ne ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, OTB sayısını 39'a yükselttiklerini belirterek 6 adet OTB inşaatı için 391 milyon TL kredi desteğinin sağlandığının bilgisini paylaştı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:

"Organize tarım bölgeleriyle üretimimize güç katmaya devam ediyoruz.

"OTB SAYISINI 39'A YÜKSELTTİK"

Balıkesir'de kurduğumuz dünyanın en büyük jeotermal sera OTB'si ile birlikte 2023 yılında tüzel kişilik kazandırdığımız OTB sayısını 39'a yükselttik. Enerjimizi doğadan alıyor,aralıksız üretim yapıyoruz."

Etiketler destek yumaklı bakan yumaklı
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