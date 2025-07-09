Bankada parası olanlara kötü haber! Hem mevduatta hem de fonlarda stopaj oranları arttırıldı

Parasını bankalarda vadeli mevduatta ya da yatırım fonlarında değerlendiren yatırımcılardan alınan stopaj oranları Şubat ayının ardından ikinci kez arttırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mevduat faiz gelirlerine ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı.

Yeni kararla birlikte yatırım fonlarındaki stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltildi.

Vadeli mevduatlarda ise 6 aya kadar vadelerde stopaj yüzde 15’ten yüzde 17,5’e, 1 yıla kadar vadelerde ise yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı.

Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı son olarak 1 Şubat'ta artırılmıştı.

1 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de ise stopaj oranları değiştirilmemiş ve süresi 31.07.2025'e kadar uzatılmıştı.

Öte yandan söz konusu oran Cumhuriyet tarihinde mevduattan alınan en yüksek oran olarak tarihe geçti.