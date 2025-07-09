  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bankada parası olanlara kötü haber! Hem mevduatta hem de fonlarda stopaj oranları arttırıldı!

Bankada parası olanlara kötü haber! Hem mevduatta hem de fonlarda stopaj oranları arttırıldı

Bankada parası olanlara kötü haber! Hem mevduatta hem de fonlarda stopaj oranları arttırıldı
Güncelleme:

Parasını bankalarda vadeli mevduatta ya da yatırım fonlarında değerlendiren yatırımcılardan alınan stopaj oranları Şubat ayının ardından ikinci kez arttırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, mevduat faiz gelirlerine ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı.

Yeni kararla birlikte yatırım fonlarındaki stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltildi.

Vadeli mevduatlarda ise 6 aya kadar vadelerde stopaj yüzde 15’ten yüzde 17,5’e, 1 yıla kadar vadelerde ise yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı.

Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı son olarak 1 Şubat'ta artırılmıştı.

1 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de ise stopaj oranları değiştirilmemiş ve süresi 31.07.2025'e kadar uzatılmıştı. 

Öte yandan söz konusu oran Cumhuriyet tarihinde mevduattan alınan en yüksek oran olarak tarihe geçti.

Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de varTürk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de varHaber

 

 

text-ad
Etiketler stopaj oranları stopaj bankalar para Yatırım vadeli hesap
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava sıcaklıkları bunaltmaya devam edecek... Sıcak değil, çok sıcak olacak! Hava sıcaklıkları bunaltmaya devam edecek... Sıcak değil, çok sıcak olacak! Kurban Bayramı'nda toplamışlar... Bu iğrençliği hepimize yedireceklerdi! Kurban Bayramı'nda toplamışlar... Bu iğrençliği hepimize yedireceklerdi! AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden 12 şehit önergesine ret! AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden 12 şehit önergesine ret! İşte raflarda sigara bulunamamasının nedeni: Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte raflarda sigara bulunamamasının nedeni: Bir sigara grubuna daha zam geldi! X'in yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlatıldı, erişim engeli getirildi! X'in yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlatıldı, erişim engeli getirildi! Sel kabusu büyüyor: Ölü sayısı 100'ü aştı, 200'e yakın kişi de kayıp! Sel kabusu büyüyor: Ölü sayısı 100'ü aştı, 200'e yakın kişi de kayıp! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de var! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti: Yüzde 53 faiz veren de var! Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı Bebek katili Öcalan'dan yeni videolu mesaj! ''Aciliyeti var'' dedi! Bebek katili Öcalan'dan yeni videolu mesaj! ''Aciliyeti var'' dedi! Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam! Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam!
RTÜK Başkanı Şahin, ekran karartma cezalarını böyle savundu! RTÜK Başkanı Şahin, ekran karartma cezalarını böyle savundu! AK Parti ve MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye sunulan teklifine ret! AK Parti ve MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye sunulan teklifine ret! FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu Yangın çıkan cami kül oldu, Kur'an-ı Kerimler ise zarar görmedi Yangın çıkan cami kül oldu, Kur'an-ı Kerimler ise zarar görmedi Sözcü TV ekranları karartıldı Sözcü TV ekranları karartıldı Manisa'da çıkan orman yangını Uşak'a sıçradı! Çok sayıda ev tahliye edildi! Manisa'da çıkan orman yangını Uşak'a sıçradı! Çok sayıda ev tahliye edildi! Zam'aydın Türkiyem... Akaryakıtta bir dev zam daha pompaya yansıdı! Zam'aydın Türkiyem... Akaryakıtta bir dev zam daha pompaya yansıdı! Trafikteki ters yön canavarı dehşet saçtı: Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! Trafikteki ters yön canavarı dehşet saçtı: Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!